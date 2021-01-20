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У суді пояснили, чому виправдали доґхантера Святогора

Автор: Игорь Литвиненко

Шевченківський районний суд Києва пояснив, чому виправдав доґхантера Олексія Святогора. Таке рішення було прийнято через те, що сторона звинувачення не довело його причетність до інкримінованого злочину.

Про це повідомила прес-служба суду.

Святогора звинувачували у виготовленні відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості з метою її поширення (ч. 2 і 3 ст. 300 Кримінального кодексу України).

"В ході судового розгляду на основі представлених доказів судом встановлено, що Святогор, беручи участь в радіоефірах і в студіях телеканалів - у всіх своїх публічних висловлюваннях пропагував фізичне знищення бездомних тварин", - відзначили в суді.

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В суді уточнили, що самі по собі такі висловлювання на радіоефірах і в студіях телеканалів не представляють ні об'єктивної, ні суб'єктивної сторони інкримінованих йому злочинів.

"Святогор, крім безпосередньої участі у теле - і радіопередачах... будь-яких дій, пов'язаних з виготовленням відеопродукції згаданих передач, не здійснював. Тобто, він безпосередньо не фіксував технічними засобами відповідні аудіо - та відеозаписи, не монтував їх, не записував на будь-які носії інформації не поширював їх", - пояснили в суді.

При цьому суд зазначив, що Святогора не звинувачували в рамках даної кримінальної справи в убивстві тварин, ні в жорстокому поводженні з ними.

Нагадаємо, доґхантера Святогора затримали 8 червня 2019 року. До того він був у розшуку. Підставою для підозр стали численні інтерв'ю, де він розповідав, що годує отрутою бездомних собак.

У понеділок, 18 січня, Шевченківський суд виправдав Святогора, заявивши, що в його діях немає складу кримінального злочину.

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