На суде по MH17 впервые озвучили показания свидетелей запуска ракеты

Сообщается, что свидетелей допрашивали представители Международной следственной группы (JIT) и следственный судья. Как минимум восемь человек заявили, что видели или слышали полет ракеты в небе недалеко от города Снежное (на июль 2014 года уже находился в оккупации). Три свидетеля утверждают, что были в районе места запуска ракеты.

При этом один свидетель подчеркнул, что за несколько секунд до катастрофы MH17 находился на блокпосту боевиков "ДНР" недалеко от населенного пункта Первомайское, услышал грохот, затем свист и звук разрыва в небе. Спустя несколько секунд с неба начали падать обломки.

Также сообщается, что следственный судья изучил данные телефонного биллинга этого свидетеля. Как выяснилось, в день катастрофы 17 июля 2014 он действительно находился в том районе.