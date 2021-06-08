На суді щодо MH17 вперше озвучили покази свідків запуску ракети

На суді у справі про катастрофу MH17 вперше озвучили свідчення свідків запуску ракети з установки "Бук", яка, за версією слідства, збила літак. Вісім свідків заявили слідству, що бачили або чули запуск ракети.
Про це пише Російська служба BBC.
Повідомляється, що свідків допитували представники Міжнародної слідчої групи (JIT) і слідчий суддя. Як мінімум вісім осіб заявили, що бачили або чули політ ракети в небі недалеко від міста Сніжне (на липень 2014 року вже перебувало в окупації). Три свідки стверджують, що були в районі місця запуску ракети.
При цьому один свідок підкреслив, що за кілька секунд до катастрофи MH17 перебував на блокпосту бойовиків "ДНР" недалеко від населеного пункту Первомайське, почув гуркіт, потім свист і звук розриву в небі. Через кілька секунд з неба почали падати уламки.
Також повідомляється, що слідчий суддя вивчив дані телефонного білінгу цього свідка. Як з'ясувалося, в день катастрофи 17 липня 2014 він дійсно знаходився в тому районі.
Нагадаємо, раніше на суді щодо MH17 показали фото уламків ракети, яка могла збити літак на Донбасі. За даними слідства, ця ракета разом з установкою "Бук" була доставлена з Росії.
До цього стало відомо, що досі не знайдено останки двох з 298 жертв цієї авіакатастрофи.