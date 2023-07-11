Суддя Тандир, коли збив бійця Нацгвардії на блокпосту у Києві, був п'яний, - ДБР

Суддя Олексій Тандир, який на смерть збив на блокпості в Києві військового Нацгвардії, перебував на момент ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Це підтвердила експертиза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань ( ДБР ).

Як зазначили в ДБР, суддя, маючи "спеціальні юридичні знання та професійні навички", намагався приховати сліди алкогольного сп’яніння, щоб неможливо було встановити кількість алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах.

"Проте, завдяки судово-психологічній експертизі слідство змогло довести, що суддя в момент смертельного ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння", - зазначили в ДБР.

Також згідно з результатами іншої експертизи встановлено, що суддя їхав за кермом автомобіля на момент ДТП зі швидкістю 100 км/год.

ДТП

Аварія сталася в четвер, 25 травня, о 23:55. Водій автомобіля Lexus ES350 рухався проспектом Берестейським у Києві, повз блокпоста, де збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії. Пізніше з'ясувалось, що за кермом перебував суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир. Наразі суддя Тандир перебуває під вартою.