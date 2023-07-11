ua ru
Вт, 11 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Суддя Тандир, коли збив бійця Нацгвардії на блокпосту у Києві, був п'яний, - ДБР

Новость на русском →
Київ, Вівторок 11 липня 2023 11:10
Суддя Тандир, коли збив бійця Нацгвардії на блокпосту у Києві, був п'яний, - ДБР Фото: суддя Тандир був п'яний під час смертельної ДТП із нацгвардійцем на блокпосту у Києві (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Суддя Олексій Тандир, який на смерть збив на блокпості в Києві військового Нацгвардії, перебував на момент ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Це підтвердила експертиза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Як зазначили в ДБР, суддя, маючи "спеціальні юридичні знання та професійні навички", намагався приховати сліди алкогольного сп’яніння, щоб неможливо було встановити кількість алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах.

"Проте, завдяки судово-психологічній експертизі слідство змогло довести, що суддя в момент смертельного ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння", - зазначили в ДБР.

Також згідно з результатами іншої експертизи встановлено, що суддя їхав за кермом автомобіля на момент ДТП зі швидкістю 100 км/год.

ДТП

Аварія сталася в четвер, 25 травня, о 23:55. Водій автомобіля Lexus ES350 рухався проспектом Берестейським у Києві, повз блокпоста, де збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії. Пізніше з'ясувалось, що за кермом перебував суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир. Наразі суддя Тандир перебуває під вартою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ДТП
NEWS
Україна і НАТО. Всі подробиці першого дня саміту у Вільнюсі (онлайн)
Україна і НАТО. Всі подробиці першого дня саміту у Вільнюсі (онлайн)
DAILY
Андрій Смирнов: Реєстр олігархів не на часі, поки в країні війна і люди втрачають заводи
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Смирнов: Реєстр олігархів не на часі, поки в країні війна і люди втрачають заводи