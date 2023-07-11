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Судья Тандыр, когда сбил бойца Нацгвардии на блокпосту в Киеве, был пьян, - ГБР

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Киев, Вторник 11 июля 2023 11:10
Судья Тандыр, когда сбил бойца Нацгвардии на блокпосту в Киеве, был пьян, - ГБР Фото: судья Тандыр был пьян во время смертельного ДТП с нацгвардейцем на блокпосту в Киеве (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Судья Алексей Тандыр, насмерть сбивший на блокпосте в Киеве военного Нацгвардии, находился на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила экспертиза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Как отметили в ГБР, судья, имея "специальные юридические знания и профессиональные навыки", пытался скрыть следы алкогольного опьянения, чтобы невозможно было установить количество алкоголя в отобранных у него биологических жидкостях.

"Однако благодаря судебно-психологической экспертизе следствие смогло доказать, что судья в момент смертельного ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в ДБР.

Также согласно результатам другой экспертизы установлено, что судья ехал за рулем автомобиля на момент ДТП со скоростью 100 км/ч.

ДТП

Авария произошла в четверг, 25 мая, в 23.55. Водитель автомобиля Lexus ES350 двигался по проспекту Берестейскому в Киеве, мимо блокпоста, где сбил насмерть 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии. Позже выяснилось, что за рулем находился судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр. На данный момент судья Тандыр находится под стражей.

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