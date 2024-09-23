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Суддя розповів про перспективи "кримської" справи проти Росії в ЄСПЛ

Фото: ЄСПЛ продовжить розгляд "кримської" справи проти Росії (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Олександр Білоус

Європейський суд з прав людини продовжить розгляд "кримської" справи проти Росії. Зараз він розглядатиме індивідуальні скарги.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів суддя ЄСПЛ від України Микола Гнатовський.

"Міжнародні справи ЄСПЛ, як правило, розглядаються кількома етапами. Перший етап - прийнятність, другий етап - скарги по суті, і третій ще буває етап, пов'язаний із визначенням суми так званої справедливої сатисфакції, тобто, фінансові моменти", - сказав він.

ЄСПЛ 25 червня виніс остаточне рішення у позові "Україна проти РФ" щодо Криму і встановив численні порушення Росією прав людини на окупованому півострові.

Як зазначив Гнатовський, для суду наступне завдання - це індивідуальні скарги. "Їх багато сотень, вони вже комуніковані до Російської Федерації. Відповідно, той суд зобов'язаний дати їм (Росії - ред.) час їх прокоментувати, будуть вони це робити чи ні, це вже їхня справа. От, і далі вже суд переходитиме до їхнього вирішення", - пояснив суддя.

За його словами, "кримська" справа ще матиме розгляд на міждержавному рівні, з великою ймовірністю третій етап - вирішення питання за статтею 41-ї конвенції, тобто питання справедливої сатисфакції, фінансове питання.

"Тому що ЄСПЛ постановив у рішенні по суті, цьому червневому, що питання 41-ї статті не готове для того, щоб його розглянути разом із суттю справи. Там треба рахувати і я розумію, що рахувати, скажемо прямо, непросто", - розповів Гнатовський.

Нагадаємо, ЄСПЛ 25 червня оголосив рішення у справі "Україна проти Росії" щодо порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму. Суд визнав, що Україна довела існування систематичних порушень прав людини з початку окупації Криму в лютому 2014 року.

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