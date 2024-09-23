Судья рассказал о перспективах "крымского" дела против России в ЕСПЧ

"Международные дела ЕСПЧ, как правило, рассматриваются несколькими этапами. Первый этап – приемлемость, второй этап – жалобы по существу, и третий еще бывает этап, связанный с определением суммы так называемой справедливой сатисфакции, то есть финансовые моменты", - сказал он.

ЕСПЧ 25 июня вынес окончательное решение в иске "Украина против РФ" в отношении Крыма и установил многочисленные нарушения Россией прав человека на оккупированном полуострове.

Как отметил Игнатовский, для суда следующая задача – это индивидуальные жалобы. "Их много сотен, они уже коммуникированы в Российскую Федерацию. Соответственно, тот суд обязан дать им (России - ред.) время их прокомментировать, будут ли они это делать или нет, это уже их дело. Вот, и дальше уже суд будет переходить. к их решению", - объяснил судья.

По его словам, "крымское" дело будет еще иметь рассмотрение на межгосударственном уровне, с большой вероятностью третий этап - решение вопроса по статье 41-й конвенции, то есть вопрос справедливой сатисфакции, финансовый вопрос.

"Потому что ЕСПЧ постановил в решении по существу, этому июньскому, что вопрос 41-й статьи не готов для того, чтобы его рассмотреть вместе с сутью дела. Там нужно считать и я понимаю, что считать, скажем прямо, непросто", - рассказал Гнатовский.