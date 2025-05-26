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Суддів ВАКС прослуховували? В оселях виявили обладнання для стеження

Понеділок 26 травня 2025 17:52
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Суддів ВАКС прослуховували? В оселях виявили обладнання для стеження Фото: Віра Михайленко (facebook.com HACCUkraine)
Автор: Наталія Кава

Минулого тижня в житлі працівників апарату Вищого антикорупційного суду було знайдено обладнання для таємного аудіо- та відеоспостереження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС.

"Ці факти розцінюємо як спроби впливу на здійснення безстороннього правосуддя суддями ВАКС та пов’язуємо із розглядом судових справ, які перебувають у провадженні суду", - сказано у повідомленні.

Уточнюється, що наразі було подано повідомлення про втручання у здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора і порушені кримінальні провадження.

У ВАКС нагадали, що відповідно до статті 6 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду забороняються, а втручання в діяльність судових органів мають наслідком відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом України.

"Незалежність суду - це не привілей суддів, а конституційна гарантія справедливого правосуддя. Кожна спроба стежити, контролювати або впливати на суд в будь-який спосіб незалежно від методу чи форми є серйозною загрозою для судової системи, правопорядку та демократії", - заявила Голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року Зеленський підписав закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. При цьому законопроєкт про ліквідацію ОАСК був поданий Зеленським ще у квітні 2021 року.

Днями ж Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

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