Стара система в минулому: в Україні з'являться нові суди з юрисдикцією на всю країну

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту №13302.

Згідно з пояснювальною запискою, цей законопроект розроблено для виконання вимог Конституції та законів України, які стосуються створення і роботи Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Ці законопроекти пропонують утворити Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд із їх місцезнаходженням у місті Києві. Однак їх юрисдикція буде поширена на територію всієї України.

Зауважимо, що перед цим Вища рада правосуддя погодила законопроект президента "Про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду".

У грудні 2022 року Зеленський підписав закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. При цьому законопроєкт про ліквідацію ОАСК був поданий Зеленським ще у квітні 2021 року.