Стара система в минулому: в Україні з'являться нові суди з юрисдикцією на всю країну
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту №13302.
Згідно з пояснювальною запискою, цей законопроект розроблено для виконання вимог Конституції та законів України, які стосуються створення і роботи Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.
Ці законопроекти пропонують утворити Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд із їх місцезнаходженням у місті Києві. Однак їх юрисдикція буде поширена на територію всієї України.
Зауважимо, що перед цим Вища рада правосуддя погодила законопроект президента "Про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду".
У грудні 2022 року Зеленський підписав закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. При цьому законопроєкт про ліквідацію ОАСК був поданий Зеленським ще у квітні 2021 року.
Раніше ми писали про те, що Верховна Рада у грудні схвалила ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду Києва. Зеленський пояснив свою ініціативу про ліквідацію суду тим, що цей суд загруз у корупційних скандалах і втратив довіру.
А президент Володимир Зеленський підписав закон про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду. Він замінить ліквідований Окружний адміністративний суд Києва.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.