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Суддів Конституційного суду відбиратимуть на конкурсній основі: ухвалено закон

Фото: Рада ухвалила закон, який змінює порядок відбору суддів Конституційного суду (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Верховна рада ухвалила закон, що змінює порядок відбору суддів Конституційного суду. Його підтримали 245 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram депутата ВР від фракції "Голос" Ярослава Железняка.

Згідно з ухваленим сьогодні законопроектом, суддів до Конституційного суду тепер відбиратимуть на конкурсній основі.

"Парламент ухвалив закон №7662 щодо відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсній основі в цілому. За проголосували 245 депутатів. Норму про комісію залишили 3 на 3", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що Конституційний суд України під час засідання визнав, що закон про відміну депутатської недоторканності відповідає Конституції.

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