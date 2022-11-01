КСУ визнав закон про відміну депутатської недоторканності конституційним

Конституційний суд України під час засідання визнав, що закон про відміну депутатської недоторканності відповідає Конституції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.

"Прийшовши до висновку, що конституційна процедура розгляду, прийняття та набрання чинності законом (про скасування депутатської недоторканності - ред.) не була порушена, Конституційний суд України визнав закон, що оспорюється, відповідним Конституції України", - сказано в повідомленні суду.

Також наголошується, що текст рішення та його резюме мають намір оприлюднити на офіційному сайті КСУ 2 листопада.