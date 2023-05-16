Вже не глава. Верховний суд припинив повноваження Князєва

Пленум Верховного суду висловив недовіру голові ВС Князєву та достроково позбавив його статусу очільника суду. Рішення підтримали 140 суддів Верховного суду, двоє - проголосували проти.

Однак Князєв і надалі матиме статус судді - повністю звільнити його з судової системи може лише Вища рада правосуддя.

Допоки не буде обраний новий голова, його обов’язки виконуватиме суддя з найбільшим стажем. Наразі це - Луспеник Дмитро Дмитрович.

Нагадаємо, раніше судді ініціювали висловлення недовіри Князєву. Подання було підписано 138 суддями із 142 присутніх. Пізніше - відбулося таємне голосування. Після цього було утворено оргкомітет, який підготував проект рішення про недовіру голові ВС.