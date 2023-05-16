Уже не глава. Верховный суд прекратил полномочия Князева

Пленум Верховного суда выразил недоверие главе ВС Князеву и досрочно лишил его статуса главы суда. Решение поддержали 140 судей Верховного суда, двое - проголосовали против.

Однако Князев и в дальнейшем будет иметь статус судьи - полностью уволить его из судебной системы может только Высший совет правосудия.

Пока не будет избран новый председатель, его обязанности будет исполнять судья с наибольшим стажем. Сейчас это - Луспеник Дмитрий Дмитриевич.

Напомним, ранее судьи инициировали выражение недоверия Князеву. Представление было подписано 138 судьями из 142 присутствующих. Позже - состоялось тайное голосование. После этого был образован оргкомитет, который подготовил проект решения о недоверии главе ВС.Дмитрович.