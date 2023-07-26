Судді, політики та чиновники: кому найменше довіряють українці

Крім того, українці не довіряють:

прокуратурі (60%),

Верховній раді (56%),

Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) - (55%),

Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) - (54,5%),

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі - (54%),

комерційним банкам (54%),

уряду України (52%).

Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, профспілкам (не довіряють їм 45%, тоді як довіряють - 25%).

Лідери довіри

Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до

Збройних сил України (їм довіряють 93% опитаних),

добровольчих загонів (87%),

волонтерських організацій (83%),

Державної служби з надзвичайних ситуацій (81%),

Національної гвардії України (81%),

президента України (80%),

Державної прикордонної служби (78%),

Міністерства оборони України (75%),

Служби безпеки України (67%),

Національної поліції України (61%),

голови міста (селища, села), в якому живе респондент (60,5%),

громадських організацій (60%),

Церкви (58%),

ЗМІ України (56%),

ради міста (селища, села), в якому живе респондент (55%).

Також частіше висловлюється довіра, ніж недовіра до Національного банку України (відповідно 48% і 40%), до уповноваженого Верховної Ради з прав людини (Омбудсмена) (відповідно 42% і 34%).

Опитування проведене Центром Разумкова з 5 до 11 липня 2023 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2017 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.