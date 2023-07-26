Яким партіям українці готові довірити владу після війни: свіже опитування

На початку липня 2023 року тільки 38,5% українців бачать серед наявних політичних сил ті, яким можна було б довірити владу у повоєнний період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова, представлені на прес-конференції.

Не бачать такої політичної сили 41,3% респондентів, а 20,2% вагаються з відповіддю.

Нові вимоги до влади

На думку половини опитаних (51%), політична сила, якій би можна було б довірити владу у повоєнний період, повинна з'явитися з середовища військових.

Крім того, готові довірити владу політичній силі:

25,9% - з уже існуючих політичних партій,

24,4% - з волонтерського середовища,

18,5%- з організацій громадського суспільства,

17,2% - з гуманітарної або технічної інтелігенції (науковців, вчителів та ін.),

7,8% - з бізнес-середовища.

На це питанням можна було обрати більше одного варіанту відповіді.

Опитування проведене Центром Разумкова з 5 до 11 липня 2023 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2017 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до: