Судьи, политики и чиновники: кому меньше всего доверяют украинцы

Кроме того, украинцы не доверяют:

прокуратуре (60%),

Верховной Раде (56%),

Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) (55%),

Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) - (54,5%),

Специализированной антикоррупционной прокуратуре (54%),

коммерческим банкам (54%),

правительства Украины (52%).

Также чаще высказывается недоверие, чем доверие, профсоюзам (не доверяют им 45%, тогда как доверяют - 25%).

Лидеры доверия

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к:

Вооруженным силам Украины (им доверяют 93% опрошенных),

добровольческим отрядам (87%),

волонтерским организациям (83%),

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (81%),

Национальной гвардии Украины (81%),

президенту Украины (80%),

Государственной пограничной службе (78%),

Министерству обороны Украины (75%),

Службе безопасности Украины (67%),

Национальной полиции Украины (61%),

главе города (поселка, села), в котором живет респондент (60,5%),

общественным организациям (60%),

Церкви (58%),

СМИ Украины (56%),

совету города (поселка, деревни), в котором живет респондент (55%).

Также чаще высказывается доверие, чем недоверие к Национальному банку Украины (соответственно 48% и 40%), уполномоченному Верховной Рады по правам человека (омбудсмену) (соответственно 42% и 34%).

Опрос проведен Центром Разумкова с 5 по 11 июля 2023 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2017 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.