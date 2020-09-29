Судьбы тех, кто лежит в Бабьем Яру, являются частью украинской истории, - Порошенко

Бабий Яр - общая трагедия еврейского и украинского народов, незаживающая рана, которая уже 79 лет отзывается болью в каждому неравнодушном сердце.

Об этом заявил пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко по случаю Дня памяти жертв Бабьего Яра, сообщает сайт политсилы.

"Уверен, наше единство не даст темным тоталитарным временам вернуться. В этом контексте создание Мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра и комплексная мемориализаия Бабьего Яра имеет большое значение для всего человечества. Наши дети, когда вырастут, должны помнить, что судьбы тех, кто лежит в Бабьем Яру, является частью украинской судьбы и украинской истории. Поэтому я вместе с многочисленными активистами призываю власти продолжить разработку государственной Концепции мемориализации Бабьего Яра, которая была создана украинскими историками, представленная общественности в феврале 2019 года и рецензируемая международными экспертами", - сказал Порошенко.

По его мнению, только тщательно сохраненная историческая правда не даст спекулировать на памяти прошлого и мотивировать современных и будущих политиков к мудрым цивилизованным решениям.

"И хоть сейчас наша земля уже 6 лет страдает от посягательств агрессора, уверен, мы продолжим строить Украину на принципах гуманизма, толерантности, достоинства и свободы и помнить об опасности, что несут авторитаризм, дискриминация и нетерпимость", - добавил он.

Напомним, ранее "Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр" и израильский национальный мемориал катастрофы и героизма Яд Вашем подписали соглашение о сотрудничестве, что предполагает обмен архивной информацией о жертвах расстрелов в Бабьем Яру.

Ранее посол Израиля в Украине Джоэл Лион заявил, что государство Израиль также поддерживает начинания международных доноров по строительству мемориала Холокоста на территории Бабьего Яра в Киеве.