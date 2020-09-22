Израиль поддерживает проект создания Мемориального центра Холокоста в Бабьем Яре, - посол

Фото: Джоэл Лион (РБК-Украина)

Государство Израиль поддерживает начинания международных доноров по строительству мемориала Холокоста на территории Бабьего Яра в Киеве

Власти Израиля поддерживают строительство Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (МЦХБЯ) и надеются, что вскоре этот проект будет воплощен в жизнь.

Об этом в интервью LB.ua заявил посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

"Главой наблюдательного совета данного центра является Натан Щаранский - человек широко известный, и мы полностью доверяем ему в том, что он делает. Да, мы поддерживаем этот проект. Мы видим важность наличия такого образовательного проекта в Бабьем Яру. Очень хорошо, что есть официальный представитель от Украины в Наблюдательном совете. И я надеюсь, что скоро этот проект будет воплощен в жизнь", - отметил он.

По словам дипломата, главная причина отсутствия подобного комплекса в Украине до сегодняшнего дня - излишние конфликты и дискуссии, которые происходят вокруг самого проекта.

Посол также убежден, важно, чтобы в итоге Украина получила не просто Мемориальный комплекс, но ещё и образовательный центр.

"Я вижу реальную причину в том, что вокруг него много конфликтов, дискуссий по поводу того, каким он должен быть, что там должно быть и так далее. Давно пора увековечить память многих тысяч евреев, погибших в Бабьем Яру. Я считаю, что там должен быть образовательный центр, не просто мемориал, но и образовательный центр", - сказал посол.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу создания Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и призвал к наискорейшей реализации комплекса.

В сентябре центр "Бабий Яр" заявил о создании общественного совета, в который вошли известные украинские деятели культуры, дипломаты, общественные деятели и эксперты. Члены совета обсудили и поддержали ключевые, творческие, социально-образовательные проекты и проекты на территории, над которыми команда Мемориального центра работала последние 9 месяцев.

Ранее участники Kyiv Jewish Forum 2020 также выразили свою поддержку проекту строительства мемориала и музея на территории Бабьего Яра в Киеве, реализацией которого занимается команда Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" на средства международной группы.