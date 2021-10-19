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Судьба "долга Януковича" на 3 млрд долларов может решиться осенью, - министр юстиции

Новина українською →
Украина, Вторник 19 октября 2021 13:06
Судьба "долга Януковича" на 3 млрд долларов может решиться осенью, - министр юстиции Фото: беглый экс-президент Виктор Янукович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Высокий суд Лондона может решить вопрос "долга Януковича" перед Москвой на 3 млрд долларов. Заседание суда состоится осенью этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра юстиции Дениса Малюськи в интервью изданию "Украинская правда".

"Да - следующее заседание будет осенью, и оно может быть последним в этом деле", - сказал он.

В то же время министр отметил, что почти не может разглашать информацию по делу и комментировать возможные решения.

"Это дело ведет - уникальный случай - Министерство финансов, не мы. Учитывая, что вопрос очень сенситивное, я предпочел бы, чтобы Минфин комментировал это дело относительно шансов и о возможных решениях", - пояснил он.

Малюська рассказал, что есть три возможных пути. РФ хочет, чтобы осталось в силе решение первой инстанции о взыскании средств по упрощенной процедуре.

Другие варианты - в пользу Украины. То есть либо перейти в полный судебный процесс, чтобы исследовать все доказательства и аргументы Украины в этом деле. Это означает, что дело еще слушаться минимум несколько лет.

Еще один возможный вариант - остановить процесс до решения в другой международной судебной инстанции, что также означает остановку рассмотрения на некое "чрезвычайно длительное неустановленное время".

Напомним что в декабре 2013 года Украина выпустила еврооблигации на 3 млрд долларов под 5% годовых, которые выкупил российский Минфин. Иск о взыскании задолженности с Украины российский Минфин подал в феврале 2016 года.

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