ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Доля "боргу Януковича" на 3 млрд доларів може вирішитися восени, - міністр юстиції

Новость на русском →
Україна, Вівторок 19 жовтня 2021 13:06
Доля "боргу Януковича" на 3 млрд доларів може вирішитися восени, - міністр юстиції Фото: екс-президент-втікач Віктор Янукович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Високий суд Лондона може вирішити питання "боргу Януковича" перед Москвою на 3 млрд доларів. Засідання суду відбудеться восени цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра юстиції Дениса Малюськи в інтерв'ю виданню "Українська правда".

"Так-наступне засідання буде восени, і воно може бути останнім у цій справі", - сказав він.

Водночас міністр зазначив, що майже не може розголошувати інформацію у справі та коментувати можливі рішення.

"Ця справа веде - унікальний випадок - Міністерство фінансів, не ми. Враховуючи, що питання дуже сенситивне, я волів би, щоб Мінфін коментував цю справу щодо шансів і про можливі рішення", - пояснив він.

Малюська розповів, що є три можливі шляхи. РФ хоче, щоб залишилося в силі рішення першої інстанції про стягнення коштів за спрощеною процедурою.

Інші варіанти - на користь України. Тобто або перейти в повний судовий процес, щоб дослідити всі докази і аргументи України в цій справі. Це означає, що справа ще слухатися мінімум кілька років.

Ще один можливий варіант - зупинити процес до рішення в іншій міжнародній судовій інстанції, що також означає зупинку розгляду на якийсь "надзвичайно тривалий невстановлений час".

Нагадаємо що в грудні 2013 року Україна випустила єврооблігації на 3 млрд доларів під 5% річних, які викупив російський Мінфін. Позов про стягнення заборгованості з України Російський Мінфін подав у лютому 2016 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Янукович
NEWS
Вакцинальні рекорди та черги за щепленнями: яка ситуація в "червоній" зоні
Вакцинальні рекорди та черги за щепленнями: яка ситуація в "червоній" зоні
DAILY
Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні