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У Судані від авіаудару загинули щонайменше 22 особи

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Субота 08 липня 2023 23:31
У Судані від авіаудару загинули щонайменше 22 особи Фото: у Судані від авіаудару загинули щонайменше 22 особи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Збройні сили Судану сьогодні вдень, 8 липня, завдали авіаудару по Омдурману, внаслідок якого загинули щонайменше 22 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представники суданської армії заявили про знищення 20 "солдат-повстанців" та їх озброєння. За даними МОЗ Судану, в результаті удару постраждали десятки людей.

За офіційними даними, щонайменше 1133 особи загинули під час бойових дій у регіонах Кордофан та Дарфур. За час конфлікту понад 2,9 млн людей були змушені залишити свої будинки, з них майже 700 тисяч людей втекли до сусідніх країн.

Бойові дії в Судані

У Судані з середини квітня продовжуються бойові зіткнення між збройними силами та Силами швидкого реагування. В останні дні бойові дії були зосереджені в Омдурмані, оскільки західна частина міста є ключовим маршрутом постачання СБР.

За даними ООН, близько 25 мільйонів людей у країні зараз потребують допомоги та захисту.

У столиці країни Хартумі щонайменше 60 дітей у притулку загинули. Вони опинилися у пастці через бої у місті, не мали їжі та води.

Нещодавно уряд Судану спецпредставника генсека ООН Волкера Пертеса оголосив персоною нон-грата.

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