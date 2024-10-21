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У Судані повстанці збили вантажний літак, на борту могли бути росіяни

Понеділок 21 жовтня 2024 21:25
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У Судані повстанці збили вантажний літак, на борту могли бути росіяни Ілюстративне фото: у Судані повстанці збили вантажний літак, на борту могли бути росіяни (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Судані повстанці випадково збили вантажний літак, який летів з ОАЕ. Ймовірно, на борту могли перебувати росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням посольство Росії у Судані.

Як розповіли у посольстві, на заході Судану було збито вантажний літак.

"Зі свого боку, Посольство в контакті з суданською владою вживає всіх необхідних дій для з'ясування обставин цього інциденту. Ситуація ускладнюється тим, що зона аварії знаходиться в охопленому боями Дарфурі", - сказано у повідомленні.

Водночас низка проросійських Telegram-каналів писали про те, що літак помилково збили суданські Сили швидкого реагування у Дарфурі. Саме в тому регіоні тривають бої між ними і регулярною армією. Також у соцмережах з'явилися відео з місця ймовірної аварії.

Також низка ЗМІ Судану опублікувала фото документів пілотів з місця падіння літака. На них видно, що у одного з пілотів російський паспорт, а в іншого є посвідчення головного інженера Airline Transport Incorporation FZC. Це компанія, яка базується в ОАЕ і пов'язана з Киргизією. На посвідченні також написано "Міжнародний аеропорт Манас" - це головний міжнародний аеропорт Киргизії.

Вплив Росії на Африку

Минулого року з'явилася інформація, що Росія підпише угоди про військове співробітництво з шістьма африканськими країнами.

Тоді ж росіяни почали відправляти до Африки безкоштовне зерно, ймовірно викрадене з окупованих українських територій, що посилило їхній вплив на континент. Також відомо, що Росія вербувала жителів Африки для участі у війні в Україні.

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