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В Судане повстанцы сбили грузовой самолет, на борту могли быть россияне

Понедельник 21 октября 2024 21:25
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В Судане повстанцы сбили грузовой самолет, на борту могли быть россияне Иллюстративное фото: в Судане повстанцы сбили грузовой самолет, на борту могли быть россияне (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Судане повстанцы случайно сбили грузовой самолет, летевший из ОАЭ. Вероятно, на борту могли находиться россияне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство России в Судане.

Как рассказали в посольстве, на западе Судана был сбит грузовой самолет.

"Со своей стороны, Посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств этого инцидента. Ситуация осложняется тем, что зона аварии находится в охваченном боями Дарфуре", - сказано в сообщении.

В то же время, ряд пророссийских Telegram-каналов писали о том, что самолет ошибочно сбили суданские Силы быстрого реагирования в Дарфуре. Именно в этом регионе продолжаются бои между ними и регулярной армией. Также в соцсетях появилось видео с места вероятной аварии.

Также ряд СМИ Судана опубликовал фото документов пилотов с места падения самолета. На них видно, что у одного из пилотов российский паспорт, а у другого есть удостоверение главного инженера Airline Transport Incorporation FZC. Это компания, базирующаяся в ОАЭ и связанная с Киргизией. На удостоверении также написано "Международный аэропорт Манас" - это главный международный аэропорт Киргизии.

Влияние России на Африку

В прошлом году появилась информация о том, что Россия подпишет соглашения о военном сотрудничестве с шестью африканскими странами.

Тогда же россияне начали отправлять в Африку бесплатное зерно, вероятно похищенное с оккупированных украинских территорий, что усилило их влияние на континент. Также известно, что Россия вербовала жителей Африки для участия в войне в Украине.

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