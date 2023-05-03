У Судані погодили тимчасове перемир'я, проте бої не вщухають

Про домовленості між сторонами, що воюють, оголосили в міністерстві закордонних справ Південного Судану, країною-сусідом, що виконує роль посередника. Також обидві сторони призначили послів для мирних переговорів.

Угода про перемир'я пролунала на тлі нових повітряних ударів та перестрілок у столичному районі Хартума, які підірвали останнє передбачуване припинення вогню.

Так, у вівторок у Судані повідомили про нові авіаудари містами Омдурман і Бахрі, розташованими на протилежному від Хартума березі річки Ніл.

Телеканал "Аль-Джазіра" поінформував, що військові літаки суданської армії націлилися на позиції воєнізованих Сил швидкого реагування (RSF), і з Хартума було чути зенітний вогонь.

Попередні обіцянки між суданською армією та воєнізованими формуваннями про режим "тиші" варіювалися від 24 до 72 години, але в ході конфлікту, який спалахнув між ними в середині квітня, постійно мали місце порушення перемир'я.

Нинішнє перемир'я мало закінчитися в середу.

Водночас залишається невідомим, як діятимуть командувач армії генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан та лідер RSF генерал Мохамед Хамдан Дагало, зазначається у публікації.

Раніше в заяві суданської армії йшлося про те, що посольство Індії в Хартумі було взято штурмом і пограбовано збройним угрупованням. Про постраждалих не повідомляється.

Армійські літаки бомбардували підрозділи RSF, що окопалися в житлових кварталах столичного регіону. Конфлікт також поширився на західний регіон Дарфура в Судані, де RSF утворилися з племінних ополченців, які разом з урядовими військами билися, щоб придушити повстанців у громадянській війні, яка почалася двадцять років тому.