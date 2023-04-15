У Судані під час спроби держперевороту загорівся український літак

У суботу, 15 квітня, під час спроби державного перевороту в Судані загорівся літак Boeing 737 української авіакомпанії SkyUp.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аir plus news та пресслужбу SkyUp.
У SkyUp зазначили, що наразі відомо про спрацювання аварійного радіобуя на одному з двох літаків авіакомпанії, що знаходяться в аеропорту міста Хартум (столиця Судану).
Встановити стан літака та можливі пошкодження на даний момент неможливо. 36 співробітників, що перебувають у країні, наразі знаходяться у відносно безпечному місці, з ними є зв’язок.
"Наше головне завдання зараз - організувати безпечні умови перебування співробітників та допомогти їм якнайшвидше залишити країну. Ми займаємось цим разом із Посольством України в Єгипті, Почесним Консульством України в Судані, МЗС України та іншими державними структурами", - йдеться в повідомленні авіакомпанії.
Літаки SkyUp Airlines перебувають в Судані в рамках контракту на умовах ACMI з авіакомпанією Sun Air. Від початку 2023 року вони виконували рейси до Каїра (Египет), Ер-ріяда та Джидди (Саудівська Аравія).
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в столиці Судану Хартум й низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.
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