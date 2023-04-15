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В Судане при попытке госпереворота загорелся украинский самолет

Фото: В Судане при попытке госпереворота загорелся украинский самолет (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В субботу, 15 апреля, во время попытки государственного переворота в Судане загорелся самолет Boeing 737 украинской авиакомпании SkyUp.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Air plus news и прессслужбу SkyUp.

В SkyUp отметили, что известно о срабатывании аварийного радиобуя на одном из двух самолетов авиакомпании, находящихся в аэропорту города Хартум (столица Судана).

Установить состояние самолета и возможные повреждения на данный момент невозможно. 36 сотрудников, находящихся в стране, находятся в относительно безопасном месте, с ними есть связь.

"Наша главная задача сейчас - организовать безопасные условия пребывания сотрудников и помочь им как можно быстрее покинуть страну. Мы занимаемся в этот раз с Посольством Украины в Египте, Почетным Консульством Украины в Судане, МИД Украины и другими государственными структурами", - говорится в сообщении авиакомпании.

Самолеты SkyUp Airlines находятся в Судане в рамках контракта на условиях ACMI с авиакомпанией Sun Air. С начала 2023 года они выполняли рейсы в Каир (Египет), Эр-Рияд и Джидду (Саудовская Аравия).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования.

Все подробности о том, что сегодня происходит в Судане и при чем здесь ЧВК "Вагнера" - читайте в материале РБК-Украин.

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СуданSkyUp