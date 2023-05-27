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В Судані оголосили про призов резервістів на службу

Фото: в Судані оголосили мобілізацію (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Судані оголосили про призов на службу резервістів - влада заявляє, що зарахування в ряди армії буде добровільним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що всіх чоловіків, які раніше проходили строкову службу в країні, просять прийти на найближчу військову базу для уточнення даних. Представники армії запевняють, що зарахування у їх ряди буде виключно добровільним, пише видання.

"Однак, чинне законодавство Судану передбачає примусову мобілізацію резервістів, крім тих, хто тільки-но закінчив службу", - зазначає The Guardian.

Конфлікт в Судані

Нагадаємо, що 15 квітня у столиці Судану та деяких інших містах почались бойові дії між армією та Силами швидкого реагування. Спір між сторонами про підпорядкування СШР регулярній армії призвели до початку збройного конфлікту.

За даними ВООЗ, через бойові дії близько 1,3 млн людей були вимушені покинути свої домівки, а мінімум 730 людей загинули. Хоча ЗМІ припускають, що жертв значно більше.

20 травня сторони оголосили про семиденне перемир'я, однак місцеві жителі повідомляли про часті вибухи та постріли.

Усі подробиці про те, що відбувається в Судані і до чого тут ППК "Вагнера", можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Судан