В Судане объявили о призыве резервистов на службу

Сообщается, что всех мужчин, ранее проходивших срочную службу в стране, просят прийти на ближайшую военную базу для уточнения данных. Представители армии уверяют, что зачисление в их ряды будет исключительно добровольным, пишет издание.

"Однако, действующее законодательство Судана предусматривает принудительную мобилизацию резервистов, кроме тех, кто только что закончил службу", - отмечает The Guardian.

Конфликт в Судане

Напомним, что 15 апреля в столице Судана и других городах начались боевые действия между армией и Силами быстрого реагирования. Спор между сторонами о подчинении СШР регулярной армии привели к началу вооруженного конфликта.

По данным ВОЗ, из-за боевых действий около 1,3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, а минимум 730 человек погибли. Хотя СМИ предполагают, что жертв гораздо больше.

20 мая стороны объявили о семидневном перемирии, однако местные жители сообщали о частых взрывах и выстрелах.

Все подробности о том, что происходит в Судане и при чем здесь ППК "Вагнера", можно узнать в материале РБК-Украина.

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