ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Судане при взрыве погибли 10 детей

Новости » Происшествия    24.03.2019 - 02:05
В Судане при взрыве погибли 10 детей
Иллюстративное фото (pixabay.com)

По предварительным данным, разорвалась ручная граната

Не менее 10 детей погибли в результате взрыва в городе Омдурмане (Судан). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

По данным телеканала Al-Arabiya, инцидент произошел из-за разрыва ручной гранаты

Отмечается также, что район происшествия оцеплен полицией.

Напомним, ранее сообщалось, что в Судане неизвестный напал с ножом на мечеть, в результате жертвами стали три человека, еще несколько получили ранения.

Так, инцидент произошел в одной из мечетей штата Касала в приграничном районе Эритреи. Нападение произошло во время вечерней молитвы. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность, личность нападавшего также не установлена.

РБК-Украина писало, что что по меньшей мере пять человек погибли, еще 67 получили ранения в результате взрыва на складе боеприпасов в Судане.

Взрыв произошел на складе боеприпасов в городе Ньяла. По словам представителя армии Судана, причиной взрыва стал "инцидент с электричеством" и сейчас "предпринимаются усилия для борьбы с огнем". Очевидцы сообщили, что взрыв посеял панику среди местных жителей, часть из них покинули свои дома.

Появилось видео взрыва на химзаводе в Китае Полиция Киева открыла дело по факту взрыва в жилом доме
Новости Украины СуданВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь