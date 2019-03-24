У Судані стався вибух, загинули 10 дітей

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За попередніми даними, вибухнула ручна граната

Не менше 10 дітей загинули в результаті вибуху в місті Омдурмані (Судан). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Al-Arabiya.

За даними телеканалу Al-Arabiya, інцидент стався через розрив ручної гранати

Відзначається також, що район події оточено поліцією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Судані невідомий напав з ножем на мечеть, в результаті жертвами стали три людини, ще кілька отримали поранення.

Так, інцидент стався в одній з мечетей штату Касала в прикордонному районі Еритреї. Напад стався під час вечірньої молитви. Жодна група не взяла на себе відповідальність, особу нападника також не встановлена.

РБК-Україна писало, що щонайменше п'ять осіб загинули, ще 67 отримали поранення в результаті вибуху на складі боєприпасів в Судані.

Вибух стався на складі боєприпасів у місті Ньяла. За словами представника армії Судану, причиною вибуху став "інцидент з електрикою" і зараз "робляться зусилля для боротьби з вогнем". Очевидці повідомили, що вибух посіяв паніку серед місцевих жителів, частина з них залишили свої будинки.