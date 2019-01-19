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В Судане выдали ордера на арест 38 журналистов

Новости » Общество    19.01.2019 - 17:01
В Судане выдали ордера на арест 38 журналистов
Фото: протесты в Судане (twitter.com/Sudanchangenow)

Они обвиняются в "подстрекательстве" и распространении "ложных новостей"

В Судане, после возобновления протестных акций, прокуратура выдала ордера на арест 38 журналистов и активистов, которые обвиняются в "подстрекательстве" и распространении "ложных новостей". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

В местной телекомпании "Судания 24" заявили, что прокуратура выдала арест на основании статей Уголовного кодекса и Закона о киберпреступности. Обвинения связаны с "подстрекательством, публичными беспорядками, распространении ложных новостей, нарушением мира и общественного спокойствия".

Сообщается, что суданские журналисты и активисты используя социальные сети распространяют информацию о ходе протестов в стране, транслируя фотографии и видеозапаси демонстраций.

Также стало известно, что среди обвиняемых журналистов 28 человек проживает за пределами Судана.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Судане полиция разгоняет протесты слезоточивым газом, есть погибшие. Суданская полиция использовала слезоточивый газ для разгона незаконных акций протеста против 30-летнего правления президента Омара аль-Башира в городе Омдурман, где погибли три человека

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