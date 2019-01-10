В Судане полиция разгоняет протесты слезоточивым газом, есть погибшие

Фото: протесты (anna-news info)

Акции протеста проходили против 30-летнего правления президента Омара аль-Башира в городе Омдурман

В Судане для разгона демонстрантов на антиправительственных протестах полиция использует слезоточивый газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соответствующую информацию сообщают государственные СМИ Судана.

Указано, что в ходе антиправительственных протестов уже погибли три человека.

"Суданская полиция использовала слезоточивый газ для разгона незаконных акций протеста против 30-летнего правления президента Омара аль-Башира в городе Омдурман, где погибли три человека", - говорится в сообщении.

Так, полиция расследует гибель трех человек.

Кроме того, сообщается о травмировании нескольких людей.

Напомним, в Южном Судане 5 августа был подписан мирный договор между сторонами конфликта в гражданской войне. Президент Судана Салва Киир призвал сделать все возможное, чтобы этот договор помог преодолеть раскол в стране.

РБК-Украина также писало, что в июне президент Южного Судана Салва Киир и лидер повстанцев Риека Машар в столице Судана Хартуме в конце июня подписали соглашение о прекращении огня.

Так, вооруженный конфликт в Южном Судане разразился в конце 2013 года, после того как президент Салва Киир, который является представителем народности динка, уволил вице-президента Риека Машара, который относится к народности нуэр, за попытку организации путча. С начала гражданской войны погибли десятки тысяч человек.