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У Судані видали ордери на арешт 38 журналістів

Новини » Суспільство    19.01.2019 - 17:01
У Судані видали ордери на арешт 38 журналістів
Фото: протести в Судані (twitter.com/Sudanchangenow)

Вони звинувачуються в "підбурюванні" і поширенні "неправдивих новин"

В Судані, після відновлення протестних акцій, прокуратура видала ордери на арешт 38 журналістів та активістів, які звинувачуються в "підбурюванні" і поширенні неправдивих новин". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

У місцевій телекомпанії "Суданія 24" заявили, що прокуратура видала арешт на підставі статей Кримінального кодексу і Закону про кіберзлочинність. Звинувачення пов'язані з "підбурюванням, публічними заворушеннями, поширенні неправдивих новин, порушенням миру і громадського спокою".

Повідомляється, що суданські журналісти та активісти використовуючи соціальні мережі поширюють інформацію про хід протестів у країні, транслюючи фотографії та видеозапаси демонстрацій.

Також стало відомо, що серед обвинувачуваних журналістів 28 чоловік проживає за межами Судану.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Судані поліція розганяє протести сльозогінним газом, є загиблі. Суданська поліція використовувала сльозогінний газ для розгону незаконних акцій протесту проти 30-річного правління президента Омара аль-Башира в місті Омдурман, де загинули три людини

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