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В Судане военные ввели режим ЧП и распустили правительство после госпереворота

Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховный генерал Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в стране режим ЧП и распустил правительство. Он также заявил, что выборы в стране пройдут летом 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP News.

Как передает агентство, генерал объявил о введении в стране чрезвычайного положения и роспуске правительства через несколько часов после ареста главы кабинета министров Абдаллы Хамдука, ряда высокопоставленных чиновников и лидеров политических партий.

"Мы решили объявить чрезвычайное положение по всей стране", - заявил Бурхан в телеобращении.

Он также объявил о роспуске переходного суверенного совета и кабинета министров. По его словам, руководить страной будет независимое правительство, в которое войдут представители молодежи. Оно будет действовать до выборов, которые пройдут в июле 2023 года.

Напомним, утром 25 октября в Судане военные совершили попытку государственного переворота. После этого в столице страны - Хартуме - люди вышли на протесты против захвата власти. Во время них вспыхнули столкновения. В ответ правоохранители открыли огонь по участникам акции.

Отметим, на фоне событий в Судане МИД Украины рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в эту страну.

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