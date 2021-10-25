В Судане военные ввели режим ЧП и распустили правительство после госпереворота

Верховный генерал Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в стране режим ЧП и распустил правительство. Он также заявил, что выборы в стране пройдут летом 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP News .

Как передает агентство, генерал объявил о введении в стране чрезвычайного положения и роспуске правительства через несколько часов после ареста главы кабинета министров Абдаллы Хамдука, ряда высокопоставленных чиновников и лидеров политических партий.

"Мы решили объявить чрезвычайное положение по всей стране", - заявил Бурхан в телеобращении.

Он также объявил о роспуске переходного суверенного совета и кабинета министров. По его словам, руководить страной будет независимое правительство, в которое войдут представители молодежи. Оно будет действовать до выборов, которые пройдут в июле 2023 года.