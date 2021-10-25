У Судані військові ввели режим НС і розпустили уряд після держперевороту

Верховний генерал Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан оголосив в країні режим НС і розпустив уряд. Він також заявив, що вибори в країні пройдуть влітку 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP News .

Як передає агентство, генерал оголосив про введення в країні надзвичайного стану і розпуск уряду через кілька годин після арешту глави Кабінету Міністрів Абдалли Хамдука, ряду високопоставлених чиновників і лідерів політичних партій.

"Ми вирішили оголосити надзвичайний стан по всій країні", - заявив Бурхан в телезверненні.

Він також оголосив про розпуск перехідної суверенної ради і Кабінету Міністрів. За його словами, керувати країною буде незалежний уряд, до якого увійдуть представники молоді. Воно діятиме до виборів, які пройдуть у липні 2023 року.