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Украинцев призывают воздержаться от поездок в Судан: что произошло

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Киев, Понедельник 25 октября 2021 14:54
Украинцев призывают воздержаться от поездок в Судан: что произошло Фото: пресс-секретарь МИД Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство иностранных дел обратилось к гражданам. Так, украинцам рекомендуют временно воздержаться от поездок в Судан (страна на северо-востоке Африки).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко.

"Внимательно следим за развитием ситуации в Хартуме (столица Судана - ред.). Рекомендуем украинцам пока воздержаться от поездок в Судан, а тем, кто находится в стране, избегать мест массового скопления людей, оставаться в безопасном месте", - написал Николенко.

Он отметил, что украинцы, которые сейчас находятся на территории Судана, могут обратиться на горячую линию посольства Украины в Египте.

Отметим, в Судане группа военных совершила попытку государственного переворота. Так, сегодня утром они задержали премьер-министра Абдаллу Хамдука и еще по меньшей мере четырех членов правительства.

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