Украинцев призывают воздержаться от поездок в Судан: что произошло

Министерство иностранных дел обратилось к гражданам. Так, украинцам рекомендуют временно воздержаться от поездок в Судан (страна на северо-востоке Африки).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко.

"Внимательно следим за развитием ситуации в Хартуме (столица Судана - ред.). Рекомендуем украинцам пока воздержаться от поездок в Судан, а тем, кто находится в стране, избегать мест массового скопления людей, оставаться в безопасном месте", - написал Николенко.

Он отметил, что украинцы, которые сейчас находятся на территории Судана, могут обратиться на горячую линию посольства Украины в Египте.