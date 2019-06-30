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В Судане военные силой подавляют акции протеста

Новости » Происшествия    30.06.2019 - 22:41
В Судане военные силой подавляют акции протеста
Фото: протесты в Судане (AFP)

Полиция применила слезоточивый газ

В Судане в воскресенье, 30 июня, во время протеста против военной власти в стране произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, десятки тысяч людей вышли на улицы суданской столицы Хартуми с требованием создания гражданского правительства в стране и передачи ему власти военными. В ходе протеста возникли столкновения с правоохранителями, полиция применила слезоточивый газ.

Отмечается, что организатором акции протеста в Хартуми выступила общественная организация SPA, в центральном офисе которой накануне военные провели обыски.

Кроме того, демонстранты протестовали против силового разгона предыдущей акции протеста, которая состоялась 3 июня. Тогда погибли почти 120 человек, однако военные сообщают лишь о 61 погибшем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Судане была осуществлена попытка переворота против временного Военного совета. Во время неудавшегося путча были задержаны 68 офицеров. В отношении них проводится расследование.

РБК-Украина писало, что в Судан прибыл высокопоставленный дипломат Соединенных Штатов Америки по делам Африки Тибор Надь для урегулирования конфликта между военными и оппозицией. Вместе с тем, Соединенные Штаты назначили своим послом в Судане ветерана дипломатии Дональда Бута.

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