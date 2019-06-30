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У Судані військові силою придушують акції протесту

Новини » Надзвичайні події    30.06.2019 - 22:41
У Судані військові силою придушують акції протесту
Фото: протести у Судані (AFP)

Поліція застосувала сльозогінний газ

У Судані в неділю, 30 червня, під час протесту проти військової влади в країні сталися сутички між демонстрантами та поліцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, десятки тисяч людей вийшли на вулиці суданської столиці Хартумі з вимогою створення цивільного уряду в країні та передачі йому влади військовими. В ході протесту виникли сутички з правоохоронцями, поліція застосувала сльозогінний газ.

Зазначається, що організатором акції протесту в Хартумі виступила громадська організація SPA, в центральному офісі якої напередодні військові провели обшуки.

Крім того, демонстранти протестували проти силового розгону попередньої акції протесту, яка відбулася 3 червня. Тоді загинуло майже 120 осіб, однак військові повідомляють лише про 61 загиблого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Судані була здійснена спроба перевороту проти тимчасової Військової ради. Під час невдалого путчу були затримані 68 офіцерів. Відносно них проводиться розслідування.

РБК-Україна писало, що до Судану прибув високопоставлений дипломат Сполучених Штатів Америки у справах Африки Тібор Надь для врегулювання конфлікту між військовими та опозицією. Разом з тим, Сполучені Штати призначили своїм послом в Судані ветерана дипломатії Дональда Бута.

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