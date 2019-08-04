В Судане военные и оппозиция подписали конституционную декларацию

Представители переходного военного совета и оппозиции Судана в воскресенье, 4 августа, подписали конституционную декларацию, которая временно заменит конституцию страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, подписание конституционной декларации стало результатом договоренности о формировании общего органа власти, в который будут входить военные и гражданские. Подписанию соглашения предшествовали длительные переговоры на фоне акций протеста.

Состав совместного органа суданских властей, в который будут входить военные и оппозиция, объявят уже в понедельник, 5 августа.

Отметим, что военный совет получил власть в результате переворота и смещения президента Омара аль-Башира в апреле 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что военный совет и гражданская оппозиция в Судане достигли договоренностей о переходном периоде после свержения авторитарного президента Омара аль-Башира и формировании временного правительственного совета. Стороны согласились на трехлетний срок переходного периода.

Как известно, протесты в Судане начались из-за того, что министр обороны Авад бин Ауф 11 апреля объявил о переходе власти в стране к военному совету и о задержании президента Омара аль-Башира. Позже Генштаб Судана сообщил о взятии бывшего президента под стражу.