У Судані військові та опозиція підписали конституційну декларацію

Представники перехідної військової ради та опозиції Судану у неділю, 4 серпня, підписали конституційну декларацію, яка тимчасово замінить конституцію країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, підписання конституційної декларації стало результатом домовленості про формування спільного органу владу, до якого будуть входити військові та цивільні. Підписанню угоди передували тривалі переговори на фоні акцій протесту.

Склад спільного органу суданської влади, до якого входитимуть військові та опозиція, оголосять вже у понеділок, 5 серпня.

Зазначимо, що військова рада отримала владу в результаті перевороту та усунення президента Омара аль-Башира у квітні 2019 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військова рада та цивільна опозиція в Судані досягли домовленостей про перехідний період після повалення авторитарного президента Омара аль-Башира та формування тимчасової урядової ради. Сторони погодилися на трирічний термін перехідного періоду.

Як відомо, протести в Судані почалися з того, що міністр оборони Авад бін Ауф 11 квітня оголосив про перехід влади в країні до військової ради і про затримання президента Омара аль-Башира. Пізніше Генштаб Судану повідомив про взяття колишнього президента під варту.