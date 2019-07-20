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В Судане сорвались переговоры между военными и оппозицией

Новости » Политика    20.07.2019 - 02:25
В Судане сорвались переговоры между военными и оппозицией
Фото: протесты в Судане (AFP)

Переговоры перенесли, не назначив новой даты

Суданский альянс оппозиционных групп отложил переговоры с военными после того, как они выразили оговорки по поводу соглашения о разделе власти, подписанного с генералами в начале этой недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Целью сделки является выход из политического кризиса, который охватил страну после свержения в апреле бывшего президента Омара аль-Башира.

После длительного периода безрезультатных переговоров в среду обе стороны подписали соглашение о создании совместного военно-гражданского суверенного совета, который будет управлять страной по ротации чуть более трех лет, после чего будут проведены выборы.

По словам оппозиционных деятелей, запланированные на пятницу переговоры, направленные на завершение сделки по разделению власти, были приостановлены.

"Нам нужно больше внутренних консультаций для достижения единого видения", - заявил лидер оппозиции Омар аль-Диджейр, добавив, что не было назначено никакой новой даты для возобновления переговоров.

Ранее РБК-Украина писало, что в Судане правящий Военный совет и альянс "За свободу и перемены" достигли соглашения о формировании совместного правительственного органа на трехлетний переходной период, после которого в стране должны быть проведены выборы.

Как известно, протесты в Судане начались с того, что министр обороны Авад бин Ауф 11 апреля объявил о переходе власти в стране к Высшему военному совету и задержании президента Омара аль-Башира. Позже Генштаб Судана сообщил о взятии под стражу президента.

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