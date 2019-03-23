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В Афганистане во время городского праздника произошел двойной взрыв

Новости » Происшествия    23.03.2019 - 17:18
В Афганистане во время городского праздника произошел двойной взрыв
Фото: местро взрывов (twitter.com/qadir_sediqi)

В результате взрывов 4 человека погибло, еще более 30 получили ранения

В афганском городе Лашкар Га на стадионе произошло сразу два взрыва, что привели к гибели 4 человек, еще 31 получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.

Сообщается, что взрывы прогремели во время празднования Дня фермеров, в котором принимало участие около тысячи человек. Взрывы были вызваны заранее установленной взрывчаткой.

Сразу же после первого взрыва на стадионе началась паника, сотрудники Сил безопасности призвали людей успокоиться, но в этот момент произошел второй взрыв в палатке, где были продукты фермеров для демонстрации.

Также среди пострадавших находится представитель губернатора провинции Мохаммад Ясин-Хан, его жизни ничего не угрожает.

В данное время ответственность за взрывы никто не взял.

 

 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Афганистане произошла серия взрывов. В Министерстве внутренних дел Афганистана сообщают, что в районе мечети Карт-э-Сакхи, где проживают преимущественно мусульмане шиитского толка, прогремели три взрыва.

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