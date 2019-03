В Афганистане во время городского праздника произошел двойной взрыв

В результате взрывов 4 человека погибло, еще более 30 получили ранения

В афганском городе Лашкар Га на стадионе произошло сразу два взрыва, что привели к гибели 4 человек, еще 31 получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.

Сообщается, что взрывы прогремели во время празднования Дня фермеров, в котором принимало участие около тысячи человек. Взрывы были вызваны заранее установленной взрывчаткой.

Сразу же после первого взрыва на стадионе началась паника, сотрудники Сил безопасности призвали людей успокоиться, но в этот момент произошел второй взрыв в палатке, где были продукты фермеров для демонстрации.

Также среди пострадавших находится представитель губернатора провинции Мохаммад Ясин-Хан, его жизни ничего не угрожает.

В данное время ответственность за взрывы никто не взял.

Four killed in two blasts at stadium celebration in #LashkarGah#Afghanistan pic.twitter.com/sbGUmNk1Tm