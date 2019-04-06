В Судане произошли столкновения между протестующими и полицией

В Судане во время многотысячного протеста у резиденции президента страны Омара аль-Башира против его 30-летнего режима произошли столкновения между демонстрантами и силами безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в субботу, 6 апреля, в Судане возле резиденции президента аль-Башира прошла самая масштабная акция протеста. Тысячи людей отреагировали на призыв активистов увеличить давление на президента аль-Башира.

Демонстранты с суданскими флагами скандировали различные лозунги, требуя "свободы, мира и справедливости", собравшись у ворот президентской резиденции где также находится Министерство обороны.

Отмечается, что разъяренные протестующие начали бросать камни в отряды правоохранителей, в ответ на что силы безопасности применили слезоточивый газ.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько сотен мигрантов, которые протестовали в северной части Греции, устроили стычки с правоохранителями. Протестующие, которые пытались покинуть страну, начали бросать в стражей порядка камни, в ответ на что полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

РБК-Украина писало, что во вторник 2 апреля, после продолжительных протестов в Алжире, президент страны Абдельазиз Бутефлика подал в отставку. Бутефлика подал в отставку, после того как начальник генштаба Вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салах требовал немедленных конституционных процедур отстранения президента от должности.