В Судане произошла новая попытка переворота

В Судане была совершена попытка переворота против временного Военного совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

Как сообщается, во время неудачного путча были задержаны 68 офицеров. В отношении них проводится расследование.

Большинство состоящих в группе, которая пыталась свергнуть Военный совет Судана - офицеры-исламисты, верные бывшему режиму. Среди заговорщиков также находились и гражданские лица.

По словам источников, был произведен арест членов двух групп "военной и гражданской", кторые намеревались сверхнуть временный Военсовет. Кроме того, в перевороте участвовала группировка, которая именует себя "Моджахеды", а некоторые из заговорщиков еще числятся на службе в армии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в столице Судана Хартуме произошла стрельба во время сидячей забастовки оппозиции, в результате которой погибли три человека. Отмечается, что убиты двое мирных жителей, и еще десять человек пострадали. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии

Кроме того, в столице Судана Хартум и городе Омдуман во время акций против жестких преследований демонстрантов правоохранители применили слезоточивый газ и боевые патроны, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека.