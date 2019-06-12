У Судані сталася нова спроба перевороту

В Судані була здійснена спроба перевороту проти тимчасової Військової ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Al-Arabiya.

Як повідомляється, під час невдалого путчу були затримані 68 офіцерів. Відносно них проводиться розслідування.

Більшість перебувають у групі, яка намагалася повалити Військову рада Судану - офіцери-ісламісти, вірні колишньому режиму. Серед змовників також перебували і цивільні особи.

За словами джерел, був проведений арешт двох членів груп "військової і цивільної", які мали намір сверхнуть тимчасову Військраду. Крім того, у перевороті брала участь угруповання, яка іменує себе "Моджахеди", а деякі з змовників ще перебувають на службі в армії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в столиці Судану Хартумі сталася стрілянина під час сидячої страйку опозиції, в результаті якої загинули три людини. Відзначається, що вбиті двоє мирних жителів, і ще десять осіб постраждали. Деякі з них перебувають у важкому стані

Крім того, в столиці Судану Хартум і місті Омдуман під час акцій проти жорстких переслідувань демонстрантів правоохоронці застосували сльозогінний газ і бойові патрони, в результаті чого загинули щонайменше 4 людини.