В Южном Судане подписали мирное соглашение

Президент Южного Судана и лидер повстанцев подписали мирное соглашение
Президент Южного Судана Салва Киир и лидер повстанцев Риек Машар в столице Судана Хартуме в среду, 27 июня, подписали соглашение о прекращении огня. Об этом сообщил министр иностранных дел Судана ад-Дирдири Мухаммед Ахмед, передает DW.
Сообщается, что договоренность "вступает в силу в течение 72 часов".
По словам министра, соглашение состоит из шести пунктов и предусматривает освобождение военнопленных.
Отмечается, что переговоры между конфликтующими сторонами проходили на протяжении последних дней в Хартуме, посредником выступал суданский президент Омар аль-Башир.
Вооруженный конфликт в Южном Судане разразился в конце 2013 года, после того как президент Салва Киир, являющийся представителем народности динка, уволил относящегося к народности нуэр вице-президента Риека Машара за попытку организации путча. С начала гражданской войны погибли десятки тыс. человек.
Напомним, ранее сообщалось, что в Южном Судане разразился крупнейший продовольственный кризис. Основной причиной отсутствия продовольственной безопасности и голода в регионе являются вооруженные конфликты.