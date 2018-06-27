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В Южном Судане подписали мирное соглашение

НовостиПолитика    27.06.2018 - 22:26
Иллюстративное фото: флаг Судана (facebook/Republic-of-South-Sudan)
Иллюстративное фото: флаг Судана (facebook/Republic-of-South-Sudan)

Президент Южного Судана и лидер повстанцев подписали мирное соглашение

Президент Южного Судана Салва Киир и лидер повстанцев Риек Машар в столице Судана Хартуме в среду, 27 июня, подписали соглашение о прекращении огня. Об этом сообщил министр иностранных дел Судана ад-Дирдири Мухаммед Ахмед, передает DW.

Сообщается, что договоренность "вступает в силу в течение 72 часов".

По словам министра, соглашение состоит из шести пунктов и предусматривает освобождение военнопленных.

Отмечается, что переговоры между конфликтующими сторонами проходили на протяжении последних дней в Хартуме, посредником выступал суданский президент Омар аль-Башир.

Вооруженный конфликт в Южном Судане  разразился в конце 2013 года, после того как президент Салва Киир, являющийся представителем народности динка, уволил относящегося к народности нуэр вице-президента Риека Машара за попытку организации путча. С начала гражданской войны погибли десятки тыс. человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Южном Судане разразился крупнейший продовольственный кризисОсновной причиной отсутствия продовольственной безопасности и голода в регионе являются вооруженные конфликты. 

 

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Теги публикации: война, Южный Судан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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