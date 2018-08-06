В Южном Судане объявили об окончании гражданской войны

Подписанный сторонами конфликта мирный договор предусматривает разделение власти в стране

В Южном Судане в воскресенье, 5 августа, был подписан мирный договор между сторонами конфликта в гражданской войне. Об этом сообщает DW.

Президент Cудана Салва Киир призвал сделать все возможное, чтобы этот договор помог преодолеть раскол в стране.

"Мое правительство и я знаем, какие финансовые и политические потери принес этот конфликт правительству, региону и всему континенту", - заявил он.

Подписанный договор предусматривает разделение власти в стране.

Вооруженный конфликт в Южном Судане разразился в конце 2013 года, после того как президент Салва Киир, являющийся представителем народности динка, уволил относящегося к народности нуэр вице-президента Риека Машара за попытку организации путча. С начала гражданской войны погибли десятки тысяч человек.

Согласно договору, Машар возвращается на должность вице-президента.

Посредническую роль в заключении мира сыграл Судан, от которого Южный Судан отделился в 2011 году.

Напомним, 27 июня президент Южного Судана Салва Киир и лидер повстанцев Риек Машар в столице Судана Хартуме подписали соглашение о прекращении огня.