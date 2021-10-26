В Судане отменили все авиарейсы после военного переворота

В Судане отменили все рейсы в и из столичного международного аэропорта Хартума. Вчера в стране объявили чрезвычайное положение после военного переворота.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Глава ведомства гражданской авиации Ибрагим Адлан заявил, что соответствующее решение было принято в результате событий, которые сегодня происходят в стране, однако воздушное пространство и в дальнейшем будет открыто для пролетающих рейсов.
Приостановка полетов продлится до 30 октября.
Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности военного переворота в Судане.