В Судані скасували усі авіарейси після військового перевороту

В Судані скасували всі рейси до й зі столичного Міжнародного аеропорту Хартума. Вчора в країні оголосили надзвичайний стан після військового перевороту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Глава відомства цивільної авіації Ібрагім Адлан заявив, що відповідне рішення було прийнято внаслідок подій, які сьогодні відбуваються в країні, однак повітряний простір й надалі буде відкритий для пролітаючих рейсів.
Призупинення польотів триватиме до 30 жовтня.
Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці військового перевороту в Судані.