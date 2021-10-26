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В Судані скасували усі авіарейси після військового перевороту

Автор: Сергій Пишкін

В Судані скасували всі рейси до й зі столичного Міжнародного аеропорту Хартума. Вчора в країні оголосили надзвичайний стан після військового перевороту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава відомства цивільної авіації Ібрагім Адлан заявив, що відповідне рішення було прийнято внаслідок подій, які сьогодні відбуваються в країні, однак повітряний простір й надалі буде відкритий для пролітаючих рейсів.

Призупинення польотів триватиме до 30 жовтня.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці військового перевороту в Судані.

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СуданВійськовий переворот