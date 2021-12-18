В Судане прошел митинг против военной хунты, полиция применила слезоточивый газ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Митинг разогнали во время выступления оппозиционного политика Халида Омара Юссефа, являвшегося министром суданского правительства до военного переворота. После того как хунта пришла к власти, он был арестован, но вскоре был выпущен на свободу.

Массовые протесты продолжаются в стране с момента военного переворота в октябре.