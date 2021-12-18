В Судане прошел митинг против военной хунты, полиция применила слезоточивый газ
Фото: в Судане прошел митинг против военной хунты, полиция применила слезоточивый газ (twitter.com/thwibaeltom)
В столице Судана Хартуме прошел масштабный митинг против военной хунты. Полиция применила слезоточивый газ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Митинг разогнали во время выступления оппозиционного политика Халида Омара Юссефа, являвшегося министром суданского правительства до военного переворота. После того как хунта пришла к власти, он был арестован, но вскоре был выпущен на свободу.
Массовые протесты продолжаются в стране с момента военного переворота в октябре.
Ранее мы писали, что в Судане во время протеста военные застрелили трех человек.